La Chiesa delle Ghiare ospita il NoviMusica Festival

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti della stagione 2026, il NoviMusica Festival regala al suo pubblico un’altra serata di straordinario spessore artistico. Il prossimo appuntamento in cartellone è fissato per sabato 13 giugno, in una cornice d’eccezione: la suggestiva Chiesa delle Ghiare a Pozzolo Formigaro. Protagonista dell’evento sarà il Wiener Salon Quartett, una formazione di altissimo livello composta da musicisti di fama internazionale: Michal Ďuriš (violino), Antonella D’Andrea (violino), Ula Ulijona (viola) e Antonello Labanca (contrabbasso). La serata offrirà un viaggio musicale affascinante, sospeso tra il classicismo più puro e la leggerezza elegante dei salotti viennesi. Il programma è diviso in due parti speculari e di grande impatto emotivo. Il concerto si aprirà sotto il segno di Wolfgang Amadeus Mozart. Il quartetto eseguirà la celeberrima Serenata in Sol maggiore KV 525 “Eine kleine Nachtmusik” (con i suoi celebri movimenti Allegro, Romanza, Minuetto e Rondò), seguita dal brillante Divertimento in Fa maggiore KV 138. Dopo una breve pausa, l’atmosfera si scalderà con le melodie della dinastia Strauss e non solo. Il pubblico sarà trasportato nella Vienna di fine Ottocento grazie alla Vilja Lied di Franz Lehár, seguita da Wo die Zitronen blüh’n e dalla celebre Annen-Polka di Johann Strauss figlio. Non mancherà la divertente Pizzicato Polka (scritta a quattro mani da Johann e Josef Strauss), insieme alle celebri pagine di Fritz Kreisler (Schön Rosmarin e Liebesleid). Il finale sarà travolgente, sulle note del famosissimo tango Jalousie di Jacob Gade e della ritmica e trascinante Csárdás di Vittorio Monti.

Un appuntamento per gli amanti della grande musica, in cui la bellezza dell’architettura locale si fonderà con l’eccellenza esecutiva di un quartetto d’archi d’eccezione.

L’ingresso alla manifestazione è a offerta. Come per i precedenti appuntamenti del Festival, per garantire una corretta gestione della sala e la massima sicurezza, è obbligatoria la prenotazione anticipata. I posti all’interno della Chiesa delle Ghiare saranno numerati e assegnati rigorosamente in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino ad esaurimento delle disponibilità. È prevista, come di consueto, la prelazione per i Friends dell’Associazione. Per riservare il proprio posto: [email protected] – tel. 380 5827986