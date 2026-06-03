L’arte del collage e il richiamo delle radici: Lorenzo Petrantoni ospite a Novi

La rassegna letteraria “Il libro sul comodino” si congeda temporaneamente dal suo pubblico con un ospite d’eccezione: il celebre grafico e illustratore Lorenzo Petrantoni. L’incontro si terrà giovedì 11 giugno alle 18.30, nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66 a Novi Ligure. Non si tratterà della classica presentazione, ma di un viaggio intimo tra le letture che hanno segnato la vita dell’artista. In dialogo con Daria Ubaldeschi, Petrantoni svelerà qual è il suo “libro del cuore”, offrendo al pubblico una chiave di lettura inedita sulla sua visione creativa. Per Petrantoni, milanese d’adozione ma genovese di nascita, la serata di Novi Ligure ha il sapore di un ritorno a casa. In città ha infatti vissuto e frequentato le scuole, prima di spiccare il volo verso Milano per studiare arti grafiche e, successivamente, verso la Francia, dove ha lavorato come art director. Dopo anni passati nelle più importanti agenzie di comunicazione, ha scelto di abbandonare il mondo della pubblicità per dedicarsi a una veste grafica del tutto artigianale. Niente pixel o software di ultima generazione: le opere di Petrantoni nascono da carta, inchiostro, colla e forbici. Il suo stile unico affonda le radici nelle grafiche dei volumi dell’Ottocento, scovati con pazienza tra i bouquinistes parigini e i mercatini dell’antiquariato italiani. Un talento originale che gli è valso riconoscimenti internazionali del calibro dei V&A Illustration Awards, dei London International Awards e del New York Festival.

I novesi hanno potuto ammirare da vicino la sua arte proprio di recente. Portano la sua firma con le oltre 150 bandiere che hanno colorato il centro cittadino in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia Imperia-Novi Ligure lo scorso 21 maggio. Una vera e propria mostra a cielo aperto, dinamica, capace di mutare forma a seconda del vento e della luce del sole. Ma il legame di Petrantoni con il territorio va oltre l’arte: l’illustratore è infatti un membro attivo della 59ª Demi-Brigade de Ligne, il noto gruppo di rievocazione storica napoleonica di Marengo.

L’evento è organizzato in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica “Gianfrancesco Capurro”. Per maggiori informazioni: 0143 76246 – [email protected]