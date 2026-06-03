Novi Ligure. Scienza, natura, grandi viaggi e blues

Un viaggio che va dai ghiacci incontaminati dell’Antartide alle vette del Ladakh, passando per i sentieri naturalistici di Sottovalle, fino a tuffarsi nelle note calde del blues argentino. La Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Novi Ligure propone un fitto calendario di appuntamenti culturali, scientifici e musicali ad ingresso gratuito. Il sipario si alza venerdì 5 giugno alle 20.30 con una serata dedicata alla divulgazione scientifica d’alto livello. A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, sul palco della Soms tornerà Sergio Gamberini per guidare il pubblico alla scoperta di “Antartide, terra di pace e di scienza”. L’Antartide, protetta da un trattato internazionale che ne vieta lo sfruttamento minerario e sospende le rivendicazioni territoriali, è l’ultimo grande santuario selvaggio del pianeta, nonché un immenso laboratorio a cielo aperto. Gamberini, già membro dell’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA con ben 12 spedizioni polari alle spalle, oggi divulgatore per il CNR, racconterà i segreti di questa terra misteriosa, dove scienziati di tutto il mondo studiano i cambiamenti climatici, la biologia e l’astronomia. L’incontro è aperto a tutti.

Sabato 6 giugno, dalle 9.00, spazio alla natura incontaminata del territorio con il quarto e ultimo appuntamento dedicato al riconoscimento delle erbe spontanee e delle orchidee selvatiche. Dopo i focus teorici dei mesi scorsi, si passa all’azione con una passeggiata naturalistica guidata, facile e adatta a tutti. Il programma prevede due punti di ritrovo: il primo a Novi Ligure alle 9.00 in Piazza XX, angolo Provini, e il secondo direttamente a Sottovalle (frazione di Arquata Scrivia) alle 9.30, nel piazzale precedente al “Bricco”. Gli organizzatori raccomandano abbigliamento comodo, scarpe da trekking e pranzo al sacco. Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail a [email protected] (i posti sono limitati).

Lunedì 8 giugno alle 20.30, la Soms ospiterà la scrittrice, fotografa e ricercatrice iconografica milanese Giulia Tabacco per il talk letterario “Storie di viaggi, di vite e di altre quotidianità”. La Tabacco, che vanta collaborazioni con colossi editoriali come Feltrinelli, Mondadori e Rizzoli, racconterà i suoi viaggi in solitaria in giro per il mondo: dal Ladakh al Chiapas, passando per Damasco e la Mauritania (reportage che le è valso il prestigioso Premio Chatwin 2022). Un’occasione per scoprire il fascino dei viaggi lenti, low-cost e senza prenotazioni, dove l’imprevisto si trasforma in crescita personale, come magistralmente descritto nei suoi libri Lo zaino blu e Di vento e di sabbia.

Mercoledì 10 giugno, 19.30, ritorna la rassegna AperiSoms, l’evento che inaugura ufficialmente la stagione estiva nel giardino di via Cavanna 12. Protagonista della serata sarà il celebre chitarrista argentino Gabriel Delta, che si esibirà in una formazione power-trio, affiancato da Giacomo Lampugnani al basso e Andrea Civini alla batteria. Il concerto, che inizierà alle 21.00, sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album dell’artista, “Pieces of Love”. Un lavoro discografico maturo e controcorrente: il disco è stato infatti pubblicato esclusivamente in formato fisico seguendo la filosofia della IA – Intelligenza Artigianale, un manifesto che vuole valorizzare l’autenticità del lavoro umano e delle collaborazioni tra professionisti della musica, della grafica e della fotografia, rifiutando gli automatismi digitali.

Durante la serata (a ingresso libero) sarà possibile cenare all’aperto con un ricco menù di piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e carne alla brace. Le proposte beverage saranno curate dallo storico St George Pub per le birre alla spina e da Christopher Rovella della Federazione Italiana Barman per i cocktail.