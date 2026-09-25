Archeologia e linguaggi del presente: a Libarna la danza contemporanea

Le pietre millenarie dell’antica città romana di Libarna faranno da scenografia naturale a un dialogo insolito e suggestivo: quello con il corpo in movimento della danza contemporanea. Sabato 26 settembre, dalle 15.30, il sito archeologico apre le porte a “DIFFUSA a Libarna con MicroDanze di CCN / Aterballetto”, un evento performativo itinerante pensato per intrecciare patrimonio storico e linguaggi artistici del presente. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale di Serravalle Scrivia, nasce dalla sinergia tra l’Associazione Radic’Arte APS di Pasturana e l’Associazione culturale “Libarna Arteventi”. Al centro del progetto ci sono le celebri MicroDanze: creazioni coreografiche brevi e intime, ideate per rompere la distanza canonica del palcoscenico e stabilire un contatto diretto e immersivo tra danzatori, pubblico e spazio circostante. La formula scelta è quella dell’itineranza. Gli spettatori non assisteranno a una rappresentazione frontale, ma saranno guidati attraverso le emergenze monumentali dell’area archeologica, riscoprendo gli scorci della città antica sotto una prospettiva inedita. Il movimento dei corpi diventa così una chiave di lettura visiva e sensoriale per valorizzare l’identità storica del luogo.

Il programma si articolerà in tre repliche successive nel corso del pomeriggio. Per garantire una fruizione ottimale delle performance e tutelare l’integrità del sito archeologico, l’accesso è contingentato: ogni replica accoglierà un massimo di 30 partecipanti. L’ingresso è aperto al pubblico, ma sarà accessibile esclusivamente su prenotazione e con acquisto dei biglietti online.

La manifestazione rientra nella cornice più ampia di “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, da tempo impegnata nel sostegno a eventi culturali che promuovono la coesione comunitaria e l’attrattività turistica.

Per il Comune di Serravalle Scrivia l’appuntamento conferma una linea programmatica chiara: trasformare i tesori archeologici del territorio in luoghi vivi di socialità e produzione artistica di rilievo nazionale, capaci di parlare tanto ai residenti quanto ai visitatori di passaggio.