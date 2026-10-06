A Novi rivive il mito di Muhammad Ali

Non fu soltanto una notte di boxe, ma uno spartiacque culturale ed esistenziale che segnò per sempre la storia dello sport mondiale. Il celebre scontro tra Muhammad Ali e George Foreman, consegnato alla leggenda come Rumble in the Jungle, approda sul palcoscenico del Salone Teatro Lucedio di Novi Ligure (via Verdi 138), sabato 10 ottobre alle 21.00, con l’attore e regista Carlo Orlando. Lo spettacolo, “La Sfida“, ripercorre le ore febbrile del 30 ottobre 1974 a Kinshasa, nell’allora Zaire, quando Ali riconquistò la corona mondiale dei pesi massimi sfidando ogni pronostico contro il temibile campione in carica. Attingendo alla celebre narrazione di Norman Mailer — testimone a bordo ring di quella notte memorabile —, Orlando costruisce un monologo vibrante in cui la boxe diventa metafora universale. L’adattamento va oltre la cronaca sportiva: il quadrato del ring si trasforma nello specchio della condizione umana, indagando la fragilità, l’ambizione, la paura e il continuo confronto dell’uomo con il divino. Una narrazione tesa ed essenziale che mette a nudo l’anima di chi lotta, oscillando tra il destino mortale e la dimensione del mito.

La scelta del Salone Lucedio risponde alla volontà di creare una dimensione raccolta e immersiva, dove la prossimità fisica tra interprete e pubblico amplifica la tensione emotiva del racconto. Data la capienza contenuta della sala, è richiesta la prenotazione tramite messaggio SMS o WhatsApp al numero 339 8580173.