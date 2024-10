La tournée in Italia del pianista Itay Goren inizia dal paese di Lerma.

Prosegue il Festival Settimane Musicali Internazionali 2024 che, per l’appuntamento di domenica 20 ottobre si svolge a Lerma nella sala Polifunzionale di Piazza Genova. Il Concerto inizia alle 17,30 e ad eseguirlo è Itay Goren, pianista di fama internazionale che, proprio da Lerma inizia la tournee italiana.

Nel recital “Il pianoforte sinfonico”, Itay Goren, il cui modo di suonare è stato descritto dalla critica come “un viaggio evocativo dall’eccitazione scintillante alla contemplazione calma”,inizia dal compositore tedesco Ludwig van Beethoven prosegue verso la sinfonia più intima di Brahms per poi sfociare nelle atmosfere eteree di Ravel e Debussy. Il concerto si conclude con gli Studi Sinfonici di Schumann che ancor più evidenziano le capacità orchestrali del pianoforte, questa volta in modo passionale e romantico.

Continua anche a la campagna di raccolta fondi a favore della LILT per interventi in ambito oncologico a livello provinciale.