Via Mameli: le barriere a tutela dei pedoni diventano mobili

Le barriere laterali installate in via Mameli a Gavi a tutela dei pedoni diventeranno mobili. Erano state installate la scorsa primavera al termine dei lavori finanziati con 440mila euro dal ministero dell’Interno, con i quali sono stati sistemati i pilomat per la pedonalizzazione ed è stata rifatta parte del porfido della strada principale di Gavi, messa in sicurezza dopo decenni di attesa. Le barriere laterali fino a oggi sono fisse ma l’amministrazione comunale ha deciso di cambiare in vista dell’inverno e non solo, come spiega il sindaco, Carlo Massa: “La preoccupazione principale riguarda la stagione invernale: in caso di nevicate ci sarebbero state difficoltà con lo spartineve. Con le barriere mobili, inoltre, si potranno svolgere nuovamente eventi in via Mameli“. Le barriere fisse hanno finora impedito mercatini ed eventi, spostati in piazza Roma e piazza Dante. “La spesa per questo intervento – specifica Massa – è compresa in quella per i lavori su via Mameli”

Un’altra modifica riguarda piazza Nassiriya, di fronte alla sede del Consorzio tutela del Gavi: l’area diventerà utile ai camion di peso superiore alle 7,5 tonnellate che, non potendo percorrere via Mameli a causa del divieto, devono fare inversione di marcia. Possibile l’eliminazione di alcuni posti auto.