Tre giornate di visite specialistiche, screening e incontri informativi gratuiti nei Comuni di Cabella, Albera e Cantalupo Ligure. Prenotazioni già aperte.

Torna un appuntamento cruciale per il benessere del territorio: venerdì 17, sabato 18 e sabato 25 luglio si terrà la settima edizione di “La Val Borbera fa battere il cuore”. La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per i residenti e per i numerosi villeggianti che popolano la valle nel periodo estivo, offre una straordinaria opportunità: accedere gratuitamente a visite di prevenzione, screening specialistici e consulenze sanitarie. Si inizia venerdì 17 luglio a Cabella Ligure. Presso l’ambulatorio di Via Martiri della Libertà 8, grazie alla collaborazione con la ditta ClickSalute, i cittadini potranno sottoporsi al test MOC tramite ultrasonografia del calcagno. Si tratta di uno screening fondamentale per valutare la densità ossea e prevenire l’insorgenza dell’osteoporosi. La giornata di sabato 18 luglio sarà il fulcro delle attività a Cabella Ligure. Sia al mattino sia al pomeriggio, gli ambulatori del distretto sanitario ospiteranno visite gratuite di Cardiologia, Otorinolaringoiatria e Ginecologia, grazie alla disponibilità di medici specialisti, molti dei quali originari proprio della Val Borbera. Contemporaneamente, presso il Pala Vittoria, la LILT della provincia di Alessandria allestirà un punto informativo dove i dermatologi dell’associazione eseguiranno mappature dei nei per la prevenzione dei tumori della pelle. Sempre in piazza, sotto la struttura del Pala Vittoria, i volontari del Lions Club Val Borbera e Spinti effettueranno il controllo della glicemia per valutare il rischio diabete, mentre sarà possibile eseguire anche la spirometria per la misurazione dei volumi polmonari.

Non mancherà un momento di approfondimento culturale e sociale: alle ore 10.30, sempre al Pala Vittoria, i dottori Gian Carlo Bina e Ugo Spallasso terranno un incontro dedicato al benessere degli animali domestici, considerati a tutti gli effetti membri integranti delle famiglie moderne.

Sabato 25 luglio: la prevenzione si sposta su tre Comuni

L’ultimo appuntamento, previsto per sabato 25 luglio, vedrà la manifestazione estendersi contemporaneamente su tre centri della valle. Cabella Ligure: dalle 11.00 alle 16.00, spazio alla prevenzione pediatrica e gastroenterologica con medici specialisti. Albera Ligure: dalle 9.00 alle 12,30, in collaborazione con la Pro Loco locale, i cittadini potranno effettuare visite urologiche gratuite. Davanti al Municipio tornerà inoltre la postazione del Lions Club per il controllo della glicemia e del rischio diabete. Cantalupo Ligure: la mattinata sarà dedicata alla salute dell’orecchio e della gola. Presso l’ambulatorio locale, in sinergia con la Pro Loco, lo specialista otorino sarà a disposizione per visite di controllo.

L’evento è frutto di una sinergia virtuosa che vede in prima linea l’Associazione Culturale “Roba da Streije” e la Pro Loco di Cabella Ligure, affiancate dalle Pro Loco di Albera Ligure e Cantalupo Ligure. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni interessati e dell’Unione Montana Terre Alte, oltre a contare su una rete di partner d’eccellenza in campo medico e sociale: l’ASL provinciale, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), la Croce Rossa Italiana (Comitato di Vignole Borbera) e il Lions Club Val Borbera e Spinti.

Informazioni e modalità di prenotazione

Tutte le prestazioni erogate durante la manifestazione sono completamente gratuite. Tuttavia, per garantire il corretto svolgimento delle visite e il rispetto dei tempi, l’accesso è consentito solo su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per riservare il proprio appuntamento contattare il numero 338 3162138 (servizio attivo anche tramite messaggio WhatsApp).