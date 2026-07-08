Perquisizioni oggi, 8 luglio, nei confronti dei titolari di aziende del settore della logistica anche in provincia di Alessandria. Ne dà notizia la Procura di Milano insieme al Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza. Gli agenti stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura, nei confronti di quattro società milanesi, di cui tre facenti parte dello stesso Gruppo aziendale), leader nel mercato della logistica, per l’importo complessivo di circa 28 milioni di euro.

Le indagini, coordinatore dalla Procura ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza milanese, con la collaborazione del Settore Contrasto

illeciti dell’Agenzia delle Entrate, riguardano la somministrazione illecita

di manodopera.

Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da

parte delle beneficiarie finali, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.

In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con le società committenti sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’IV.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Sono in corso diverse perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Alessandria,

Rovigo, Treviso, Roma e Potenza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte,

alle quali sono state notificate le informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità

amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società.