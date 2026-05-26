L’arte torna a fiorire a Villa Caffarena

Un mosaico di colori, tecniche e passioni del territorio si prepara a prendere vita nel cuore di Serravalle Scrivia. Sabato 30 maggio, alle 16.00, le porte del Parco Ragazzi della Benedicta (Villa Caffarena) si apriranno per l’inaugurazione della tradizionale mostra collettiva di disegno e pittura, l’evento di punta che corona l’anno didattico dell’Associazione Amici dell’Arte. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, rappresenta ormai un appuntamento fisso. Quest’anno la rassegna assume una rilevanza ancora maggiore, testimoniata dall’alto numero di iscritti arrivati non solo dal Novese, ma anche dai comuni limitrofi, a conferma del ruolo dell’associazione come vero e proprio polo culturale e formativo della zona. Il percorso espositivo offrirà ai visitatori una panoramica ricca e variegata della creatività dei corsisti. Saranno infatti esposti elaborati realizzati attraverso una pluralità di linguaggi grafici e pittorici: disegno classico e il fascino antico della sanguigna; la trasparenza e la delicatezza dell’acquerello; la vivacità dell’acrilico e la corposità della pittura a olio. Un risultato reso possibile grazie alla guida esperta di un team di docenti e artisti stimati. I laboratori sono stati infatti curati da Bruno Farinelli, Luisa Maria Casaccia Gibelli, Giovanni Torchia e Silvana Rebora, che hanno accompagnato gli allievi, dai principianti ai più esperti, nella ricerca del proprio stile personale.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, nella fascia oraria pomeridiana dalle 17.00 alle 19.00. L’ingresso è gratuito. Un’ottima occasione per sostenere i talenti locali e godersi una passeggiata all’interno di Villa Caffarena.