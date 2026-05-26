Luca Silvestri confermato sindaco a Carrega Ligure

Il primo cittadino uscente ha prevalso sulla lista civetta guidata da Renato Crosetti.

Luca Silvestri resta sindaco di Carrega Ligure per i prossimi cinque anni. Ha prevalso su Renato Crosetti per 32 voti (60,38%) contro 21 (39,62%). La lista di Crosetti è stata presentata, come avviene da anni, solo per evitare il commissariamento del Comune a causa del quorum irraggiungibile per via dei residenti all’estero.

Il Consiglio sarà formato da Franco Crosetti (7 preferenze), Giovanni Battista Bavoso (3), Giovanni Chiesa (4), Marco Guerrini (3), Fabio Merlo (2), Vincenzo La Camera (1) e Nicolò Guerrini (6), appartenenti alla lista di maggioranza Tradizione Futuro in Cariega; Renato Crosetti, Mauro Chinotto (5) e Marta Borciani (3) per la lista Insieme per Carrega.