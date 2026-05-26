Il potere della scrittura: imparare a “prendersi cura” con le parole

Le parole non servono solo a comunicare, a descrivere la realtà o a riempire i silenzi. A volte, le parole hanno il potere profondo di curare, lenire e rimetterci in contatto con la parte più autentica di noi stessi. È questo il filo conduttore dell’incontro esperienziale dal titolo “Parole per prendersi cura”, che si terrà sabato 30 maggio alle 17.30 a Cabella Ligure. L’evento, ospitato nel salone conferenze al piano terra del Centro Documentale dell’Immigrazione, è promosso dalla Biblioteca Civica del paese in sinergia con l’associazione culturale “Roba da Streije”. A guidare il pubblico in questo viaggio interiore sarà la Dottoressa Daria Ubaldeschi, esperta nell’utilizzo della parola e della scrittura terapeutica e riflessiva. Non si tratterà di una semplice conferenza accademica, ma di un vero e proprio approccio esperienziale: i partecipanti saranno invitati a toccare con mano come la pratica della scrittura possa trasformarsi in uno strumento quotidiano di autoconsapevolezza, utile per canalizzare lo stress, rielaborare i vissuti emotivi e trovare un nuovo equilibrio. “La scrittura terapeutica non richiede talenti letterari, ma solo il coraggio di ascoltarsi. Mettere nero su bianco le proprie emozioni permette di guardarle da una nuova prospettiva, trasformando il caos interiore in un racconto ordinato e gestibile.” L’appuntamento rappresenta un prezioso tassello nella programmazione culturale della Val Borbera. La collaborazione tra la Biblioteca Civica e l’associazione “Roba da Streije” dimostra ancora una volta come le realtà locali siano capaci di fare rete, intercettando bisogni profondi della comunità, come il desiderio di condivisione e la cura del proprio benessere psicologico ed emotivo. La scelta del Centro Documentale dell’Immigrazione come sede dell’incontro arricchisce ulteriormente l’evento di significato: un luogo nato per custodire le storie, le memorie e i viaggi di chi ha lasciato la propria terra, diventa oggi lo spazio in cui accogliere le storie intime e personali di chi decide di mettersi in gioco attraverso la scrittura.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare un modo alternativo e profondo di dialogare con se stessi. Un pomeriggio da dedicare a se stessi, per scoprire che, a volte, il benessere comincia proprio dalla punta di una penna.

Per Info Biblioteca Civica 346 6846444 – [email protected].