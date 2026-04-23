Le ceneri di Michelino Magnone saranno sparse sul monte Tobbio

Michele Magnone, per tutti Michelino, riposerà nel luogo che ha amato più di tutti, il monte Tobbio.

Il pensionato di Gavi è morto il 30 dicembre scorso a 81 anni. Fino a poco tempo prima, ogni giorno, da circa vent’anni saliva sulla simbolica cima dell’Appennino e per questo era conosciuto anche da tantissimi escursionisti anche di altre regioni

Nel 2017 aveva totalizzato il record di ben 300 ascese consecutive sul Tobbio.

Ora la famiglia dà appuntamento al passo degli Eremiti (Bosio) sabato 25 aprile, alle 13,45: le ceneri di Michelino verranno sparse sul Tobbio. Una cerimonia aperta a tutti, significativa dell’amore che quest’uomo provava per questa montagna.