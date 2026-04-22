Operazione straordinaria dei Carabinieri per la sicurezza stradale

Un’ampia operazione di monitoraggio straordinario è stata condotta sul territorio della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, interessando le principali arterie stradali periferiche con particolare attenzione alle direttrici che conducono verso il confine ligure. L’intervento è stato pianificato con l’obiettivo primario di innalzare i livelli di sicurezza e prevenire condotte illecite in aree ad alta intensità di traffico veicolare. L’attività ha visto l’impiego coordinato del personale delle Stazioni di Capriata, Mornese, Voltaggio, Arquata, Rocchetta e Cabella, che hanno ricevuto il supporto dei Carabinieri di Pozzolo Formigaro. Quest’ultima unità opera abitualmente lungo le vie provinciali che collegano il basso Piemonte all’entroterra genovese, zone in cui la presenza delle pattuglie è stata intensificata per garantire una maggiore capillarità del servizio.

Durante le diverse fasi del dispositivo, le pattuglie hanno proceduto all’identificazione di numerosi conducenti. L’attenzione degli operanti si è concentrata sia sugli automobilisti che sui motociclisti, sottoposti a verifiche documentali e ad accertamenti tecnici. Una parte rilevante dell’attività è stata dedicata alla prevenzione dei rischi stradali, con l’esecuzione sistematica di test alcolimetrici volti a verificare l’idoneità alla guida dei soggetti fermati. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero alcune persone ritenute responsabili di irregolarità di natura penale. Le denunce sono scaturite dall’approfondimento dei dati anagrafici effettuato sul posto, rilevando l’alterazione di documenti di identità.

L’esito dell’attività sottolinea l’efficacia del presidio territoriale nel contrastare la delittuosità e nel mantenere costante il monitoraggio della circolazione. La presenza dei Carabinieri lungo le strade provinciali mira a consolidare la tutela della collettività, rispondendo alla necessità di una vigilanza rigorosa e professionale in ogni quadrante della giurisdizione.