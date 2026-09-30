Nei Colli Tortonesi nasce l’Alpaca Lounge: natura, eventi e relax a contatto con gli animali

Vivere la campagna a passo lento, tra colline pettinate dai vigneti e la compagnia docile degli alpaca. Il Bioparco Cinofilo del Piemonte Orientale amplia i propri orizzonti e lancia l’Alpaca Lounge, un format innovativo pensato per coniugare accoglienza rurale, convivialità ed esperienze all’aria aperta nel cuore dei Colli Tortonesi. La nuova struttura sorge all’interno di una serra coperta perfettamente integrata nel paesaggio agricolo di via Albarella. L’obiettivo è superare la stagionalità del turismo all’aperto: lo spazio sarà fruibile 365 giorni l’anno, offrendo un riparo suggestivo e luminoso anche durante i mesi freddi senza mai interrompere il dialogo visivo ed emotivo con l’ambiente circostante. L’Alpaca Lounge nasce per essere uno spazio fluido, lontano dalla rigidità delle sale ricevimenti tradizionali. Il fulcro resta l’interazione etica e diretta con gli animali residenti: dai picnic campestri abbinati alle passeggiate guidate, fino agli aperitivi al tramonto e alle degustazioni di prodotti locali a pochi passi dagli alpaca. Spazio anche alla didattica e all’artigianato, con laboratori dedicati alla filiera della fibra d’alpaca per mostrare dal vivo come si trasforma questa preziosa lana.

Il debutto ufficiale è fissato per domenica 4 ottobre dalle 14.00, con un pomeriggio di apertura straordinaria a ingresso libero.

Il programma prevede visite guidate alla struttura, primi approcci ravvicinati con gli alpaca, brevi assaggi di passeggiata e, per i più piccoli, il battesimo della sella con gli asini del parco. L’evento rappresenta il calcio d’inizio di una stagione che punta a ridefinire il concetto di turismo esperienziale nel Tortonese, valorizzando la sinergia autentica tra territorio, fauna e visitatori.

Info: www.bioparcocinofilo.it | [email protected] | Tel. 329 782 5970