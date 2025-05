Lo studio sulle edizioni lombarde e veneziane del ‘600 di Andrea Sisiti

La sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure ospiterà venerdì 23 maggio, alle 18, la presentazione del libro “Edizioni lombarde e veneziane del Seicento. Una proposta di catalogo”, di Andrea Sisti, pubblicato dall’editore SAGEP di Genova. Con l’autore dialogheranno Patrizia Orsini e Davide Arecco, coordinati da Renzo Piccinini.

In questo volume, che unisce al rigore scientifico la valorizzazione del patrimonio librario locale, si affronta il tema delle edizioni lombarde e veneziane del Seicento conservate nella Biblioteca Civica di Novi. Il fondo antico, oggetto degli studi di Sisti, si arricchì a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento grazie alla devoluzione, da parte dello Stato, delle biblioteche conventuali soppresse e anche in virtù delle donazioni di cittadini illustri. Un periodo molto importante per l’editoria cittadina, poiché i torchi, dopo la lunga fase genovese, ripresero a funzionare – come ha ricostruito l’autore – nel 1812, con l’Epitalamio di Elena, stampato dalla Stamperia della Sottoprefettura, in occasione delle nozze dell’avvocato Gio Battista Matteo Gallini con Rosalia Vittoria Fabre de l’Aude.

Oltre a essere uno strumento di lavoro utile per bibliotecari e bibliologi, questa proposta di catalogo contribuisce a una migliore conoscenza della tipografia seicentesca d’area lombardo-veneta, che rappresenta un ambito di ricerca con ampi margini di sviluppo, nel contesto degli studi sull’editoria degli antichi stati italiani.

L’evento è a cura del Centro Studi “In Novitate” ODV e in collaborazione con la Biblioteca Civica di Novi Ligure.