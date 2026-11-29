La fotografia d’autore torna protagonista al Teatro Marenco. Venerdì 4 dicembre alle 17.30, negli spazi del ridotto e del foyer superiore, inaugura il nuovo capitolo di Just Fine, la mostra della fotografa novese Annalisa Flori, accompagnata dal ritorno del progetto partecipativo Ritratti d’amore. L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario delle iniziative natalizie promosse dal Comune. Il percorso espositivo di Just Fine, visitabile fino al 22 dicembre, si amplia con una nuova selezione di scatti che raccontano il mondo dello spettacolo lontano dal frastuono dei red carpet. Come sottolineato dalla curatrice Luciana Ziggiotto, la cifra stilistica di Flori risiede in uno sguardo discreto, educato e profondamente empatico, capace di cogliere l’autenticità di attori e personaggi noti senza sovrastrutture, restituendone l’intimità e l’umanità più vera. Parallelamente alla mostra, e anche nei giorni successivi, il teatro ospiterà un vero e proprio set fotografico aperto al pubblico. Abituata a lavorare sui red carpet internazionali di Venezia, Cannes e dei Golden Globes, Annalisa Flori metterà il suo obiettivo a disposizione dei cittadini. Chiunque, da solo, in coppia, in famiglia, con gli amici o con il proprio “amico peloso”, potrà prenotare una sessione fotografica di circa trenta minuti. Al termine dello shooting, i partecipanti sceglieranno insieme all’autrice lo scatto migliore, che verrà stampato in un classico ed elegante bianco e nero, firmato dalla fotografa e incorniciato in legno nero. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto a sostegno delle attività culturali della Fondazione Teatro Marenco.

Nata a Novi Ligure, Annalisa Flori vanta una carriera internazionale tra moda, cinema ed editoria, con collaborazioni per testate come Vanity Fair e F, campagne pubblicitarie (tra cui quella con Federica Pellegrini) e prestigiosi riconoscimenti, come i premi ottenuti alla Mostra del Cinema di Venezia e il recente premio “Lavagnino Cinema Photography 2025”. Negli ultimi anni ha affiancato ai grandi eventi internazionali progetti intimi e di forte impegno sociale, collaborando anche con volti del cinema italiano come Linda Messerklinger e Giulio Feltri.