Luciano Federighi e Davide Dal Pozzolo al SOLID Live a Novi Ligure.

Il grande Blues, va in scena lunedì 10 febbraio alle 21, al Solid Live Cub di via Cavanna 12 con lo spettacolo “Another lonely sunday e altri blues immaginari”. Sul palco Luciano Federighi, cantante e pianista oltre che critico musicale di blues e jazz vocale e autore di numerosi libri tra cui “Cantare il jazz” (1986) e “Confessin’ the Blues” (2022). federighi ha iniziato a collaborare con Davide Dal Pozzolo, sassofonista e flautista, nei primi anni Novanta: insieme al tastierista Alberto Marsico, che con Davide è stato anche prezioso accompagnatore del formidabile soulman di Memphis Ollie Nightingale, formarono il trio swing-blues Hot Tracks, immortalato nell’album di standard “Tracking the Blues”.

La comunione di spirito blues e jazz tra il viareggino Federighi e il torinese Dal Pozzolo si è poi confermata in prove mature dell’ultimo decennio: in particolare nel primo e nel terzo degli album Appaloosa di Luciano, “Blues & Moonbeams on the Menu” del 2013 e – tutto in duo, ance, pianoforte e voce – “Viareggio & Other Imaginary Places” del 2020, raccolte di brani originali in equilibrio tra humor, pathos e grottesco, non prive di richiami ai grandi maestri del blues (Percy Mayfield, Jimmy Rushing, Charles Brown…).

Lo spettacolo è organizzato dal Music Club della SOMS in collaborazione con Macallé Blues.