In occasione di San Valentino, venerdì 14 febbraio alle 14,30, al Forte di Gavi si terrà l’inaugurazione di Love is Key, mostra personale dell’artista trevigiano Manuel Giacometti.

Protagonisti delle sue opere sono una bambina e un bambino, figure che si trasformano in forma, dimensione e posizione, veicolando un messaggio universale e potente: “Love is Key”, l’amore è fondamentale. Un’occasione per celebrare l’amore attraverso l’arte nella straordinaria cornice del Forte di Gavi.

La mostra è organizzata dalle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, in collaborazione con l’associazione nazionale PA Social – Tavolo del Turismo, ed è dedicata alla valorizzazione del territorio e della sua imponente fortezza, in continuità con l’iniziativa “Territorio Romantico” che si è svolta lo scorso anno per San Valentino. Protagonista della rassegna è infatti l’artista vincitore del concorso di Street Art bandito in quella circostanza, sempre all’insegna dell’amore e dei sentimenti che legano le persone.

“Un evento, dunque – ricordano dalle Residenze reali sabaude -, che unisce arte, storia ed emozioni in un contesto unico e affascinante”.

In occasione dell’inaugurazione, venerdì 14 febbraio avverrà anche il lancio di una call di opere da realizzarsi con A.I., ideata con il Tavolo Turismo di PA Social nell’ambito del decennale di attività dell’associazione.

L’evento di inaugurazione è a ingresso gratuito, su invito e prenotazione, con conferma obbligatoria all’indirizzo [email protected] .

La prima parte si svolgerà nella sala conferenze alle 14.30, mentre dalle 15 alle 16 sarà inaugurata l’opera di live painting realizzata da Manuel Giacometti nella struttura del Forte e si proseguirà poi con la consegna del premio talento da parte del Lions Club di Gavi, per concludere con la visita guidata alla mostra insieme all’artista.

La mostra potrà essere visitata fino a domenica 30 marzo negli orari di apertura del Forte (consultare il calendario https://shorturl.at/09rIm ).

Manuel Giacometti. Nato nel 1976 a Treviso, è segnato dall’incontro in giovane età con i graffiti che gli permette di scoprire la passione per l’arte e di vestire ben presto i panni del writer, iniziando a realizzare opere per il pubblico. Partecipa a numerose collettive e concorsi d’arte, classificandosi ai primi posti e comparendo successivamente in riviste, telegiornali e quotidiani locali e nazionali. Prende parte a diverse fiere dell’arte, per poi tornare a dipingere in strada e a partecipare a rinomati eventi di Street Art nazionali ed internazionali. Utilizza lo spray su qualsiasi tipo di superficie, realizzando opere dai tratti unici e distintivi che rendono ogni immagine un’esperienza capace di suscitare emozioni profonde nello spettatore. Uno dei suoi progetti più importanti è Love is Key, un’iniziativa nata dallo street art che si sviluppa attraverso una serie di murales in una sorta di soap opera artistica. Il messaggio è chiaro: l’amore è fondamentale in ogni aspetto della vita. Lo slogan Love is Key è rappresentato da un cuore rosso con la scritta bianca, simbolo che ha invaso le strade pubbliche e ha partecipato a festival di Street Art internazionali. Il progetto si è evoluto anche nella creazione di opere d’arte uniche, come tele numerate, gioielli e sculture.