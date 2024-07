Ludovica Cavo: forfait ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia.

La campionessa italiana juniores in carica dei 400 ostacoli ha dovuto rinunciare per problemi di salute

Ludovica Cavo ha dovuto dare forfait ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia. La campionessa italiana juniores in carica dei 400 hs non è potuta scendere in pista a causa della mononucleosi diagnosticata solo poche ore prima della gara.

In accordo con allenatrice e staff medico si è deciso di fermarla e recuperare, anche per non incorrere nel rischio di ulteriori infortuni.

“Dopo le ultime prestazioni, si è capito che c’era qualcosa che non andava e il risultato delle ultime analisi ha chiarito in parte i dubbi che avevamo – spiega Andrea Camussa, manager dell’atleta -. Purtroppo, dopo l’infortunio muscolare di inizio anno, questa mononucleosi non ci voleva proprio. Ma, come sempre, Ludovica è pronta a superare anche questo imprevisto e ad affrontare successivamente il finale di stagione”.

Se possibile, la campionessa gaviese cercherà di prepararsi già per il campionato italiano di categoria che si svolgerà a Rieti a fine luglio.