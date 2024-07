Fa paura a Cassano l’antenna telefonica 5G, 34 metri di altezza, prevista vicino al centro storico e all’area del castello, proposta da Inwitt e Vodafone. Il Comune ha dato l’autorizzazione all’installazione dopo i pareri favorevoli della conferenza dei servizi. L’ufficio tecnico comunale, fa sapere il vicesindaco, Paolo Ceria, non ha potuto fare altrimenti ma la giunta ha approvato una delibera per esprimere contrarietà all’antenna mettendo nero su bianco che i pareri dei vari enti espressi in conferenza dei servizi “sono stati emessi sulla base dei documenti prodotti dalle società richiedenti, per mezzo dei professionisti incaricati, che hanno autocertificato la rispondenza di tutti gli aspetti progettuali alla normativa vigente, senza che sia stata espletata alcuna attività di controllo sul posto”. La giunta ha invece basato il suo no sui timori espressi dalla popolazione per via del possibile inquinamento elettromagnetico e su una relazione di un geologo secondo la quale il sito scelto da Vodafone sarebbe in frana. L’amministrazione comunale fa sapere che la delibera non stoppa automaticamente l’antenna ma che cercherà di ostacolare in ogni modo l’installazione. L’opposizione, con Anna Bergo, ha chiesto un Consiglio comunale aperto sul tema.