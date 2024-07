Con l’arrivo della stagione estiva 2024 torna a pieno regime l’attività della Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio, che offre la possibilità ai visitatori di ammirare le opere pittoriche e scultoree che compongono la pregevole collezione di arte sacra (dal XV al XVIII secolo)

ospitata nelle sue sale.

A partire dal 7 Luglio e fino al 25 Agosto la preziosa quadreria riaprirà le porte al pubblico per visite individuali la domenica pomeriggio, Ferragosto compreso, dalle 15.30 alle 18.30, con ingresso libero a offerta a sostegno della manutenzione della chiesa e del restauro dei quadri. Visite guidate in programma, su prenotazione e con posti limitati, domenica 21 Luglio alle 16, venerdì 23 Agosto alle 18.30. Sarà inoltre possibile richiedere ulteriori visite guidate per gruppi su prenotazione.

Ad occuparsi delle visite saranno l’associazione L’Arcangelo e l’Amministrazione del Comune di Voltaggio, in collaborazione con il Museo Cappuccini di Genova.

“L’intento condiviso dai vari enti interessati è quello di valorizzare e promuovere il complesso conventuale dei Padri Cappuccini, di cui la Pinacoteca è parte

integrante. Si tratta di un autentico gioiello storico – artistico immerso nel verde dell’Appennino, che si offre come polo culturale e turistico per tutto il territorio ligure