Ludovica Cavo in Nazionale dopo l’argento ai campionati italiani Under 23

A Grosseto secondo posto per l'atleta di Gavi e appuntamento in Norvegia con la maglia azzurra.

Weekend di campionati italiani under 20 e under 23 di atletica leggera a Grosseto e arriva ancora un podio importante per Ludovica Cavo.

Nei 400 ostacoli l’atleta di Gavi è medaglia d’argento e si conferma tra le migliori in Italia della specialità.

“E’ stata una finale non semplice da gestire a causa di un piccolo problema occorso poco prima della partenza” – ci spiega Andrea Camussa manager dell’atleta -“ma Ludovica ha dimostrato grande maturità e ha saputo reagire gestendo al meglio la situazione e portando a casa un ottimo argento. Siamo tutti molto contenti nel vedere Ludovica nuovamente ad alti livelli”.

E questo è stato notato sicuramente anche dai tecnici della nazionale, che hanno convocato l’atleta gaviese, allenata da Roberta Grassi (nella foto) per i Campionati europei in programma a Bergen (Norvegia) tra una decina di giorni.

Sempre sul podio in questa stagione outdoor, il personal best, un meeting internazionale vinto, l’argento ai campionati italiani under23: senza dubbio una stagione positiva ma che potrà riservare ulteriori sorprese dopo il meritato ritorno in maglia azzurra, altro importante obiettivo centrato.