Restaurata la facciata dell’oratorio dei Bianchi di Gavi. L’intervento, fatto eseguire dalla Confraternita, si è reso necessario poiché la parete, come ricorda Francesca Regoli, titolare della Regoli restauri, esecutrice dell’intervento, “presentava molte cavillature ed erano evidenti parziali distacchi che sono stati risanati eseguendo una rivestimento ai silicati, riportando in luce quello che era il colore originale della facciata, ossia il bianco, tonalità storicamente legata all’oratorio e ancora oggi fedele nelle cappe che portano in processione”.

Il restauro è avvenuto grazie al contributo della Fondazione CRAL (Cassa di Risparmio di Alessandria), pari di 2mila euro, e ha riguardato il restauro del prospetto principale e del portale in Pietra gavina. I fondi sono stati erogati nell’ambito del Bando “storia e memoria” del 2024.

Aggiunge Francesca Regoli: “L’oratorio dei Bianchi, come anche gli altri oratori, è da sempre rispettoso e fedele conservatore delle proprie tradizioni, dei propri usi, costumi e beni di proprietà. Negli anni si è prodigato e con grandi sacrifici, alla manutenzione di tutta la chiesa, dei suppellettili degli arredi e puntualmente il Priore e i confratelli si prestano a lavori manuali e straordinari verso la chiesa che custodiscono. La loro collaborazione è stata attiva anche nel restauro della facciata: il Priore Bagnasco ha collaborato in alcune rappezzature e consolidamenti del prospetto principale. Non mancavano quotidianamente il caffè e la focaccia offerti dalla signora Gianna. Il ponteggio è stato allestito e montato gratuitamente dal Luciano Fossati, sempre attivo nelle opere di manutenzione delle confraternite Gaviesi. Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, nella figura dell’Architetto Francesca Lupo, funzionaria di zona”.

La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Simona Cipollina.