Il Teatro civico di Gavi intitolato al Maestro Angelo Francesco Lavagnino

II Teatro Civico di Gavi sarà intitolato ad Angelo Francesco Lavagnino, il grande musicista noto in tutto il mondo, autore di tantissime colonne sonore cinematografiche, nato a Gavi nel 1909 scomparso nel 1987, nella sua casa di via Cavalieri di Vittorio Veneto, al quale da 25 anni circa viene dedicato un festival itinerante in provincia di Alessandria.

La decisione di intitolare il teatro di via Garibaldi all’autore è stata presa dalla giunta comunale. La delibera approvata all’unanimità ricorda che il teatro “rappresenta un luogo simbolico e centrale per la vita culturale e sociale della comunità e che il Maestro Lavagnino, compositore e musicista di fama internazionale, nato a Gavi il 22 febbraio 1909, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, in particolare nel campo della musica per il cinema.

Le sue opere, caratterizzate da una straordinaria ricchezza espressiva, hanno accompagnato numerosi capolavori del cinema italiano e internazionale, contribuendo a diffondere la cultura artistica italiana nel mondo”. Soprattutto, “il legame del Maestro Lavagnino con Gavi, sua città natale, rappresenta

motivo di orgoglio per la comunità e merita di essere riconosciuto in modo solenne e duraturo. Numerose personalità del mondo culturale e cittadini hanno espresso l’auspicio che il Teatro Civico possa essere intitolato al Maestro quale riconoscimento ufficiale della sua eredità artistica e del legame con il territorio e l’intitolazione del Teatro Civico ha un valore simbolico ed educativo, volto a preservare la memoria storica e culturale locale“.

La giunta ha infine deciso l’intitolazione “in riconoscimento dello straordinario contributo alla musica del Maestro e al prestigio culturale del nostro Comune“. Sulla facciata del teatro sarà quindi affissa una targa commemorativa che sarà scoperta durante una cerimonia. Da definire la data.