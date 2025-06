A seguito degli intensi fenomeni temporaleschi che hanno colpito la provincia nella serata di sabato i Vigili del Fuoco di Alessandria hanno finora effettuato circa 70 interventi di soccorso. Gli interventi sono stati legati principalmente a locali allagamenti ed alberi e pali pericolanti a causa delle raffiche di vento nelle zone

del Casalese e dell’Alessandrino.

I vigili del fuoco hanno inoltre soccorso alcune persone rimaste bloccate con loro autovetture in sottopassi allagati nonché all’interno di ascensori bloccati a causa di blackout elettrici.

Nel Novese sono intervenuti anche ad Arquata Scrivia per un albero caduto nel viale che conduce alla stazione ferroviaria. Ieri sera avrebbe dovuto svolgersi la Festa della musica, rinviata a oggi, 22 giugno, dal Comune per via del maltempo segnalato dall’Arpa.