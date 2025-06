È stato presentato ieri, 21 giugno a Palazzo Spinola, sede del Comune di Rocchetta Ligure, il nuovo portale viviborberaespinti.it, uno strumento innovativo dedicato alla valorizzazione turistica, culturale e naturalistica delle Valli Borbera e Spinti.

Il sito, sviluppato nell’ambito delle attività dell’associazione “Coordinamento Pro Loco e associazioni Val Borbera e Spinti”, che mette in rete più di 20 realtà, raccoglie informazioni su percorsi escursionistici, eventi, ospitalità, storia, arte, tradizioni e prodotti tipici. Uno strumento pensato per residenti e turisti, che nasce grazie alla sinergia tra numerose associazioni del territorio.

“La forza del progetto sta proprio nella collaborazione tra associazioni e enti locali – ha dichiarato Daniela Basso, presidente dell’associazione Vivi Borbera e Spinti -. Con questo portale vogliamo valorizzare la nostra Valle e sostenere chi la vive ogni giorno. È fondamentale investire nella formazione, sia in ambito escursionistico che in quello ricettivo: dobbiamo migliorare l’offerta, dagli alberghi ai campeggi, dagli agriturismi alla ristorazione. Vogliamo far tornare le persone in valle: oggi il nostro obiettivo è ripopolare e far riscoprire la bellezza autentica di questi luoghi”.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia importante fare rete per valorizzare il territorio – ha dichiarato l’assessore regionale Enrico Bussalino -. I progetti funzionano quando mettono insieme le persone e le idee. Le pro loco non vanno snaturate ma valorizzate: sono il cuore delle comunità locali. È fondamentale investire sulla comunicazione: raccontare e promuovere quello che si fa nei territori. Il portale viviborberaespinti.it è un esempio concreto e virtuoso di questa strategia”.

“Lavorare insieme e comunicare insieme vuol dire sviluppare un’offerta turistica vincente – ha sottolineato il presidente di Alexala, Roberto Cava -. Stiamo registrando una crescita importante di turisti stranieri. Per questo è strategico costruire pacchetti turistici e avviare collaborazioni con tour operator, in grado di far conoscere la nostra provincia e le sue valli anche oltre i confini nazionali”.