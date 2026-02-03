“Memoria e Confine”, un concerto per celebrare il Giorno del Ricordo

L’Associazione Musicale “Alfredo Casella” propone un appuntamento di grande impatto emotivo e culturale. Domenica 8 febbraio, alle 18:00, l’Auditorium “A. Casella” di via Verdi 37 ospiterà il concerto “Memoria e Confine”, il secondo evento della rassegna concertistica Musicanovi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione di Novi Ligure e il Centro Comunale di cultura “G. Capurro”, si configura come un profondo omaggio alle vittime in occasione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. Protagonista della serata sarà il celebre tenore lirico leggero Enrico Iviglia, artista specializzato nel repertorio Rossiniano, Mozartiano e Donizettiano, con un curriculum che vanta esibizioni in teatri di fama mondiale come la Scala di Milano, il Real di Madrid e Tokyo. Iviglia sarà affiancato dal Trio dell’Orchestra Classica di Alessandria, formazione d’eccezione composta da musicisti di spicco nel panorama concertistico. Il trio vede la partecipazione di: Serafino Tedesi al violino, noto per essere stato primo violino di spalla in prestigiose orchestre e fondatore del Quartetto “Archimia”; Luciano Girardengo al violoncello, docente presso l’Istituto “A. Casella” e con una vasta esperienza in concerti e collaborazioni internazionali; Giulio Laguzzi al pianoforte, rinomato pianista, compositore e dal 1997 Direttore musicale del palcoscenico presso il Teatro Regio di Torino.

Il programma musicale spazierà attraverso composizioni vocali e strumentali di grandi autori classici, tra cui G.F. Haendel, W.A. Mozart, F. Schubert, G. Rossini ed E. Elgar. Ad arricchire l’esecuzione, l’emozione della musica si unirà alla forza evocativa della parola. Saranno infatti proposte letture selezionate da Alessia Parodi e interpretate dalle giovani allieve del laboratorio teatrale del Liceo Amaldi, Sofia Sarchi e Olivia Bozzo, sotto la guida della docente Laura Gualtieri.

Per Info: 347/6564484 – email [email protected].