Divertimento e Poesia in scena a Gavi: arriva “Nonnetti”

Una giornata all’insegna della comicità e della riflessione sulla terza età attende il pubblico di Gavi. Domenica 8 febbraio, alle 17, il Teatro Lavagnino (ex Teatro Civico) ospiterà lo spettacolo per famiglie “Nonnetti”, messo in scena dalla compagnia Coltelleria Einstein. L’opera, pluripremiata e acclamata dalla critica, è un omaggio alla vitalità e alla forza delle persone anziane. Attraverso un sapiente mix di azione, musica e movimento, e con poche parole, “Nonnetti” racconta con poesia e un tocco di comicità una giornata tipo dei protagonisti, destreggiandosi tra la ginnastica mattutina, le seccature dei vicini molesti, qualche inatteso malore e l’affetto per l’adorabile nipotino. Lo spettacolo alterna momenti esilaranti a venature di malinconia, conquistando il pubblico di ogni età.

L’evento fa parte del progetto “Domeniche a Teatro, a ciascuno il suo Teatro”, promosso dal CSP Novi Ligure. La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti imperdibili: Domenica 15 febbraio, ale17, sempre al Teatro Lavagnino di Gavi: Miles Gloriosus, della Compagnia Teatro della Juta. Domenica 22 marzo, alle17, al Teatro Giacometti di Novi Ligure: In viaggio con il Piccolo Principe, della Fondazione TRG, con Michele Puleio. L’ingresso per tutti gli spettacoli è gratuito, ma è consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto, scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 345.0604219.