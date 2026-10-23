Niente lezioni, oggi, per numerose classi della sede di via Mameli del liceo Amaldi di Novi Ligure. Nella serata di ieri sulla bacheca on line della scuola è stato pubblicato un avviso che annunciava la sospensione dell’attività per 22 classi a causa della rottura della fognatura. Il piano terreno è stato parzialmente allagato e solo metà dei servizi igienici dell’edificio è utilizzabile. Sono quindi necessarie operazioni di spurgo che avverranno nella mattinata di oggi. La dirigenza scolastica ha quindi deciso di ridurre il più possibile il numero degli alunni presenti oggi a scuola, mantenendo solo l’attività didattica del secondo piano per gli alunni iscritti al Progetto Campus con orari modificati.

Si svolgeranno regolarmente le attività della settimana Arcobaleno fuori dalla scuola per tutte le altre classi. Tutto regolare anche nella sede di Viale Saffi.