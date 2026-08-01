Musica d’autore sotto le stelle: i “Nipoti dello Zio” agli Aperisoms

Estate, buona musica e cibo all’aria aperta: la formula perfetta, per le serate estive a Novi Ligure, si rinnova con un nuovo ed entusiasmante appuntamento del ciclo Aperisoms. Mercoledì 5 agosto la scena sarà tutta per i Nipoti dello Zio, storica band del territorio pronta a regalare al pubblico un viaggio emozionante tra i grandi classici della musica d’autore italiana. Nati nel 2006 dall’incontro di musicisti provenienti da storiche formazioni rock locali e frequentatori della notte alessandrina, i Nipoti dello Zio muovono i primi passi da un’idea del tastierista Andrea Manuelli (volto noto tra il Novese, l’Ovadese e l’Acquese). Il progetto iniziale, un trio acustico dedicato ai grandi cantautori, vedeva al suo fianco Andrea Annaratone (Asilo) e Maurizio “Icio” Venezia (Western Comfort). Negli anni la formazione è variata: l’ingresso di Marcello Scarpa alla batteria e Max Chiarlone (Anime in Plexiglass) ha dato ulteriore energia al gruppo. Nonostante i cambi in corsa e i vari impegni musicali dei membri fondatori, la spinta creativa non si è mai arrestata. La svolta determinante è arrivata con l’ingresso di Diana Tizzani, violinista di grande talento che ha arricchito il sound del gruppo con sfumature raffinate e coinvolgenti. Ad affiancare stabilmente il trio, quando i tempi lo permettono, ci sono anche Michele Aloisi (basso, leader degli Aloizy) e Bruno Giordano (batteria, Anime in Plexiglass). Oggi, con oltre 300 concerti all’attivo e dieci anni di solidissimo affiatamento nella formula attuale, la formazione si presenta nella sua veste più iconica ed essenziale: Diana Tizzani – violino; Max Chiarlone – voce; Icio Venezia – chitarra e voce

L’evento inizierà alle 19.30 con ingresso libero. Per l’occasione, l’offerta gastronomica degli Aperisoms proporrà un ricco menù apericena: dagli intramontabili piatti freddi fino ai classici dello street food come carne alla brace, hamburger, hot dog e patatine fritte croccanti.