Picnic e note live: torna la “Cena nel Borgo”!

Serravalle Scrivia propone per venerdì 7 agosto la terza edizione della “Cena nel Borgo”! Un evento a cielo aperto per riscoprire il piacere dello stare insieme e far rivivere il cuore antico della città. L’appuntamento è dalle 19.30 nel cuore del paese, precisamente tra Via Tripoli e Piazza Bonaventura, che per una sera si trasformeranno nella sala da pranzo più grande e festosa della zona. La ricetta della serata è semplicissima: il Comune ci mette le sedie, i tavoli e la location d’epoca; voi ci mettete la cena al sacco, la compagnia e tanta voglia di fare quattro chiacchiere. Che sia la lasagna della nonna, una focaccia al volo o una caprese dell’ultimo minuto, l’importante è stare insieme. Ad orchestrare l’iniziativa è il vicesindaco Walter Zerbo, deciso a dimostrare che per passare una bella serata non servono effetti speciali, ma bastano il fascino del borgo e la voglia di fare comunità. Mangiare in compagnia è bello, ma farlo con la colonna sonora giusta è ancora meglio. A scaldare l’atmosfera dalle 21.00 ci penserà il duo formato da Umberto Ferrarazzo e Veronica Paganini, pronti a far viaggiare il pubblico fino a notte fonda, tra note raffinate, emozioni e qualche immancabile canticchiata sotto le stelle. Il concerto fa parte del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, sostenuto con entusiasmo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. “Un’occasione perfetta per unire il piacere di una cena tra amici alla riscoperta del nostro patrimonio urbano”, fa sapere l’Amministrazione comunale, che invita la cittadinanza e i visitatori dei paesi vicini a partecipare numerosi per vivere una serata all’insegna della spensieratezza e della buona musica.