Musica, griglia e mixology: la Mashi Band fa ballare l’estate della SOMS

Un viaggio sonoro senza barriere, capace di attraversare i decenni e fondere i generi musicali più disparati, il tutto accompagnato da ottimo cibo e drink d’autore. È questa la promessa del prossimo appuntamento con gli “AperiSOMS” estivi. Mercoledì 17 giugno, il palco della Soms ospiterà la Mashi Band, un eclettico quartetto alessandrino pronto a trascinare il pubblico in un’esperienza musicale poliedrica e coinvolgente. Il quartetto è composto da musicisti dalle diversificate competenze: Massimo Bovo (tastiere e voce), Livio Rampone (chitarra e cori), Roberto Cipolla (basso e cori) e Daniele Festa (batteria). Il nome scelto dal gruppo, “Mashi”, non è affatto casuale. Si tratta di un’onomatopea studiata che gioca con il termine anglosassone mish-mash (mescolanza) e il verbo italiano mescere. Un vero e proprio manifesto programmatico che evoca i concetti di amalgama e ibridazione. La loro filosofia è semplice ma ambiziosa: unire con naturalezza rock, pop, jazz e soul, abbattendo ogni barriera temporale o di genere per parlare al cuore di un pubblico transgenerazionale.

Durante la serata, la band proporrà un repertorio ricco e sfaccettato. Nella scaletta convivranno i grandi classici internazionali – tra cui spiccano giganti come The Beatles, Queen, The Eagles, Santana, The Cure e James Taylor – e pietre miliari della musica italiana di ieri e di oggi. Si passerà così dal genio di Lucio Dalla, Battisti, Zucchero, PFM e Sergio Caputo, fino alle sonorità contemporanee di Mario Biondi, Vinicio Capossela e dei Måneskin.

L’evento non sarà solo un piacere per le orecchie, ma anche per il palato. L’appuntamento è a ingresso libero a partire dalle ore 19:30, momento in cui aprirà l’area ristoro dedicata all’apericena. Il menù prevede un’ampia scelta tra piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e l’immancabile carne alla brace. Ad accompagnare i brindisi della serata ci saranno il St George Pub, che curerà la selezione delle birre alla spina e Christopher Rovella, professionista della Federazione Italiana Barman, che si occuperà della mixology e dei drink.

Il via ufficiale al concerto è previsto per le 21.00. Un’occasione da non perdere per vivere una serata estiva all’insegna della convivialità e della grande musica dal vivo.