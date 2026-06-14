A naso in su per riscoprire il mondo: torna il “Sarvego Festival”

Rallentare, sollevare lo sguardo e lasciarsi stupire dalla poesia del quotidiano. È questo l’invito profondo che la sesta edizione del Sarvego Festival rivolge a bambini, adolescenti e famiglie per l’estate 2026. La manifestazione culturale itinerante, dedicata alla letteratura, all’editoria e all’illustrazione per l’infanzia, si appresta a riaccendere i motori tra luglio e agosto, animando i borghi e i paesaggi autentici della Val Borbera. Forte di un successo consolidato che nelle scorse edizioni ha registrato una media di oltre mille presenze all’anno, il festival si conferma un punto di riferimento insostituibile per l’Appennino piemontese. L’obiettivo storico rimane immutato: promuovere la lettura come motore di crescita, scoperta e condivisione, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico locale attraverso una fitta rete di laboratori creativi, letture animate, spettacoli teatrali e incontri con autori.

Il filo conduttore di quest’anno, intitolato suggestivamente “A naso in su”, rappresenta una vera e propria filosofia dell’ascolto e della visione. Un richiamo a ritrovare una dimensione umana in un mondo che corre troppo velocemente. «Quando alziamo lo sguardo, anche solo un poco, possiamo vedere tantissime cose che rendono il mondo bello: il cielo, le chiome degli alberi, il volo degli uccelli, le nuvole con le loro forme, le stelle, la luna», spiega Daniela Carucci, direttrice artistica della rassegna. «Ma c’è anche qualcosa di più profondo: guardare in alto ci fa scoprire di non essere soli, di appartenere a un universo grande e meraviglioso di cui facciamo parte. Le storie di questa edizione ci porteranno lì; ascoltarle stando vicini ci rende antichi, umani e vivi, invitandoci a guardare un po’ più in su e un po’ più lontano, per trovare nuove possibilità per stare al mondo, insieme».

Un’anteprima del cartellone estivo

Il programma si snoderà attraverso diverse tappe della Valle, toccando frazioni e piccoli comuni con appuntamenti pensati per stimolare la fantasia e il contatto con la biodiversità:

Sabato 4 Luglio (ore 10-13) – Mongiardino Ligure (Parco Mongiardino): Mondi di Carta, un atteso workshop per adulti condotto da Valentina Gottardi, focalizzato sulla creazione di piccoli e suggestivi libri-oggetto.

Mondi di Carta, un atteso workshop per adulti condotto da Valentina Gottardi, focalizzato sulla creazione di piccoli e suggestivi libri-oggetto. Domenica 5 Luglio (ore 16) – Cabella Ligure (fraz. Pobbio): Solo Dance, sempre a cura di Valentina Gottardi, un pomeriggio di lettura e laboratorio pratico su un albo illustrato dedicato al microcosmo delle api selvatiche.

Solo Dance, sempre a cura di Valentina Gottardi, un pomeriggio di lettura e laboratorio pratico su un albo illustrato dedicato al microcosmo delle api selvatiche. Sabato 11 Luglio (ore 16) – Albera Ligure: Forse non tutti sanno che…, dove Michela Nodari guiderà i partecipanti in una lettura con laboratorio incentrata sugli incontri incredibili che si possono fare quando si smarrisce la strada.

Forse non tutti sanno che…, dove Michela Nodari guiderà i partecipanti in una lettura con laboratorio incentrata sugli incontri incredibili che si possono fare quando si smarrisce la strada. Sabato 25 Luglio (ore 16) – Roccaforte Ligure (fraz. San Martino): Noi Kodama, un affascinante viaggio con Bimba Landman alla scoperta degli spiriti degli alberi della tradizione giapponese (da ricreare ad acquerello), seguito da un approfondimento sulla vita segreta del bosco a cura di un’esperta di biodiversità.

Noi Kodama, un affascinante viaggio con Bimba Landman alla scoperta degli spiriti degli alberi della tradizione giapponese (da ricreare ad acquerello), seguito da un approfondimento sulla vita segreta del bosco a cura di un’esperta di biodiversità. Sabato 8 Agosto (ore 17) – Albera Ligure (fraz. Vendèrsi): La famiglia Allocchi, una passeggiata naturalistica in compagnia di Chiara Morosinotto, scienziata che ha studiato i rapaci in Finlandia. L’evento prevede anche un intervento dell’Ente Parco Appennino Piemontese.

La famiglia Allocchi, una passeggiata naturalistica in compagnia di Chiara Morosinotto, scienziata che ha studiato i rapaci in Finlandia. L’evento prevede anche un intervento dell’Ente Parco Appennino Piemontese. Sabato 22 Agosto (ore 16) – Carrega Ligure (fraz. Magioncalda): Quello che (non) vedo, appuntamento con Daniela Pareschi tra letture e laboratori per scoprire la metamorfosi visiva di forme e colori.

Il Sarvego Festival non esaurisce il suo impatto nei mesi estivi ma si estende alle aule scolastiche attraverso sinergie consolidate. Proseguono i progetti didattici “Tra le righe” — nato dalla collaborazione con la rivista e Premio Andersen e con la Fondazione Garrone per le scuole primarie e secondarie di primo grado — e “Crescere con le Storie”, che vede gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera interpreti e custodi attivi della propria realtà territoriale.

La sesta edizione segna anche un momento di storica maturazione organizzativa. Dopo sei anni di incubazione, l’esperienza del festival si istituzionalizza con la nascita dell’Associazione Sarvego. Questa nuova realtà ha l’obiettivo di tutelare e sviluppare un format culturale unico nel suo genere, capace di declinare ogni singola tappa a misura di bambino e adolescente. Il neonato sodalizio raccoglie formalmente il testimone da “Roba da Streije”, l’associazione culturale che per cinque anni ha gestito con dedizione i complessi aspetti amministrativi e burocratici della rassegna, e a cui gli organizzatori rivolgono un profondo e sentito ringraziamento per aver permesso al festival di radicarsi nel tessuto della comunità.

Tutti gli appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi sono completamente gratuiti. Per i laboratori a numero chiuso è richiesta la prenotazione obbligatoria telefonando al numero 328 0013153.