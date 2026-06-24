Sarà un’apertura eccezionale in vista di quella ufficiale dell’11 luglio. Sabato 27 giugno, alle 17,30, nel Forte di Gavi lo spettacolo teatrale “FAmMi un quadro del SOLe”, dedicato a Emily Dickinson, la grande poetessa vissuta negli Stati Uniti nell’800, diventata un simbolo sia per aver rotto con le regole metriche e grammaticali del suo tempo sia, pur vivendo praticamente da reclusa, per aver affrontato tematiche universali come il dolore e l’estasi e indagando la morte. In particolare, ha respinto le convenzioni religiose e sociali della sua epoca. Emily Dickinson ha scritto circa 1.800 poesie, pubblicate solo dopo la sua morte, influenzando la poesia del Novecento e anticipando l’esistenzialismo. Quest’anno ricorre il 140° anniversario della sua scomparsa.

“La performance prevista nel Forte di Gavi – spiegano dalle Residenze Reali Sabaude – Musei Nazionali Piemonte – proporrà un intenso dialogo tra poesia, teatro, musica e arte contemporanea. Dopo l’anteprima presentata al Festival Internazionale di Poesia di Genova al Bogliasco Center, ecco lo spettacolo al Forte di Gavi con le interpretazioni di Luana Doni ed Elisabetta Mazzullo, accompagnate dagli interventi musicali del gruppo Malecorde e dall’installazione site specific di Matilde Domestico, per la regia di Alessandra Vannucci. L’introduzione sarà affidata a Daniela Fargione, autrice del testo teatrale”. Lo spettacolo sarà “un’occasione unica per riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del territorio attraverso un’esperienza immersiva che intreccia parole, musica e paesaggio, anticipando la riapertura del Forte”. La fortezza è chiusa da gennaio per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza che verranno svelati l’11 luglio. Ingresso gratuito allo spettacolo con prenotazione obbligatoria entro venerdì 26 giugno: [email protected].