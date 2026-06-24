Sono 8 le aziende che hanno presentato un’offerta nella gara d’appalto per i lavori dimanutenzione straordinaria del ponte sul torrente Piota, lungo la strada provinciale 170, a Lerma. Il 26 maggio era scaduto il termine e la commissione giudicatrice, nominata il giorno successivo, dovrà valutarle ma è di pochi giorni fa la modifica della commissione stessa con la sostituzione di uno dei componenti per indisponibilità.

L’iter ha visto l’approvazione del progetto esecutivo addirittura un anno fa. In totale, l’intervento prevede una spesa di 1,2 milioni di euro, finanziata già nel 2022 dallo Stato e con altri 42 mila euro dall’Unione montana Dal Tobbio al Colma nel 2024, soldi che non sarebbero più disponibili e che erano previsti per la sistemazione della strada comunale che conduce nel punto a monte del ponte dove doveva essere costruito il guado provvisorio richiesto dai sindaci per il periodo di chiusura del ponte, durante la seconda fase dei lavori, nel 2027.

Proprio sul tema del guado, rispondendo a una richiesta del gruppo di minoranza di Lerma, la Provincia ha messo nero su bianco che “il progetto esecutivo e il relativo appalto riguardano esclusivamente le opere inerenti il ponte e non comprendono interventi esterni all’oggetto dell’appalto“.

A oggi, quindi, nel 2027, durante la chiusura del ponte, il traffico da Lerma, Mornese, Bosio e Casaleggio Boiro sarà dirottato tutto su Montaldeo, dove la strettoia potrebbe causare disagi alla viabilità.