Nella notte auto sbanda e finisce contro le macchine parcheggiate

E' successo in piazza XX Settembre la persona al volante, ricoverata al Pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita

Un automobilista sbanda e con il suo mezzo finisce addosso alle macchine parcheggiate. E’ successo intorno alle 3 e mezza di oggi, 30 novembre, in piazza XX Settembre a Novi Ligure. Un rumore ha svegliato gli abitanti della zona e qualcuno ha chiamato il 112. I carabinieri hanno trovato un’auto che ha travolto alcuni cartelli ed è andata a sbattere contro altri veicoli parcheggiati. I carabinieri hanno soccorso il conducente e richiesto l’intervento del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso. La persona al volante non è in pericolo di vita. Sono ancora in corso, spiegano dall’Arma, gli accertamenti sulle cause del sinistro e sul possibile abuso di alcool o sostanze stupefacenti da parte della persona alla guida.