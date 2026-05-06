Novi. Cantieri aperti in via dei Mille

Ruspe in azione da questa mattina nel cuore della città. Come annunciato dal piano di manutenzione urbana, sono ufficialmente partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in un’area nevralgica del centro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro urbano. L’operazione si concentrerà su due arterie principali: via dei Mille: nel tratto compreso tra l’incrocio con via Monte Pasubio e via Mazzini, via Monte Pasubio: una porzione dei marciapiedi sarà interessata dal restyling nel segmento che collega via dei Mille a viale della Rimembranza. Secondo il cronoprogramma stabilito dall’Ufficio Tecnico, l’intervento avrà una durata stimata di circa 30 giorni, salvo rallentamenti dovuti a eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza di operai e passanti, sarà necessario interdire temporaneamente il passaggio in alcuni tratti di marciapiede. Tuttavia, l’Amministrazione ha confermato che il transito sarà gestito a lotti per limitare i disagi: resterà infatti sempre garantito l’accesso alle singole unità immobiliari e alle attività commerciali della zona. Il Comune, consapevole del possibile impatto sulla quotidianità dei residenti, ha diffuso una nota di scuse per gli inevitabili disagi causati dal cantiere. “L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini e si impegna, in costante accordo con la ditta appaltatrice, a ridurre al minimo i periodi e le aree interdette. Ogni decisione sarà presa nel rigido rispetto della sicurezza pubblica e con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza percorsi pedonali più sicuri e moderni nel minor tempo possibile.” Si raccomanda ai pedoni la massima attenzione alla segnaletica di cantiere per tutta la durata dei lavori.