Il futuro di Novi riparte dai giovani

Si chiude ufficialmente, lunedì 11 maggio 2026, il percorso formativo del “Progetto Finanziario e di Cultura d’Impresa”. Dalle 10.00 alle 12.00, la Sala Consiliare del Comune di Novi Ligure in Piazza Dellepiane ospiterà la cerimonia di consegna degli Attestati di Frequenza agli studenti del quarto anno superiore che hanno preso parte all’iniziativa. Il progetto, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è stato promosso dal Centro Studi “In Novitate” ODV in stretta sinergia con il Liceo E. Amaldi e l’Istituto Tecnico Superiore Ciampini Boccardo. Un’iniziativa strutturata in ore complementari che ha saputo coniugare l’analisi storica con le sfide del mercato moderno.

Il percorso si è articolato in due fasi distinte. La prima, dal forte sapore accademico, ha visto protagonista il Professor Paolo Calcagno (Ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Genova), il quale ha ripercorso le ragioni geopolitiche che nel Seicento resero Novi il baricentro delle celebri “Fiere di Cambio”. Strumenti finanziari nati allora nel nostro territorio, come il fixing tramite moneta di conto e la lettera di cambio, sono stati analizzati come precursori degli attuali sistemi di pagamento internazionali. A seguire, il Professor Pier Maria Ferrando (già Preside della Facoltà di Economia di Genova) ha offerto una lezione di rigore scientifico sulla macroeconomia, analizzando il tessuto industriale novese fino alla soglia del nuovo millennio, tra imprese individuali e grandi società di capitali.

La seconda parte del progetto, curata dall’Ingegner Gianni Castellani e dal Dottor Fabrizio Scarsi, ha portato i ragazzi nel cuore pulsante dell’imprenditoria locale. Grazie alle testimonianze dirette di manager e dirigenti di eccellenza del territorio, gli studenti hanno vissuto una vera full immersion operativa. Il dibattito ha toccato temi di strettissima attualità: se il Dott. Scarsi ha approfondito le nuove frontiere del Fintech e delle Criptovalute, Castellani ha tracciato l’evoluzione storica dell’imprenditoria locale, sottolineando come fare impresa oggi debba necessariamente coniugarsi con lo studio, l’innovazione e il rispetto per lo sviluppo urbanistico e sociale della città.

Per i giovani studenti, questa esperienza non è stata solo una lezione teorica, ma un invito alla curiosità e alla ricerca, pilastri fondamentali per chi si appresta a diventare la futura classe dirigente del territorio.

Nella foto l’incontro con I.I.S.-Ciampini-Boccardo