Novi d’Autore, la provincia si tinge di noir: Roberto Grenna presenta “Pista Nera”

La quiete della provincia torna a tingersi di nero con il nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Novi d’Autore 2026”. Giovedì 10 settembre, alle ore 18, la Sala Conferenze del Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” (via Marconi, 66) ospiterà la presentazione ufficiale di Pista Nera (Epoké, 2026), l’ultimo lavoro narrativo dello scrittore Roberto Grenna. Durante l’incontro, in dialogo con Elio De Frani, l’autore accompagnerà i lettori dentro il terzo capitolo della fortunata serie “Indagini di Provincia”. Il romanzo squarcia ancora una volta la facciata rassicurante della vita quotidiana di provincia, trasformandola nel teatro di un delitto efferato e di una caccia all’uomo senza tregua. La vicenda prende avvio con una scoperta sconvolgente: il cadavere mutilato di un uomo, abbandonato in un’area periferica. Il caso viene affidato ai marescialli Davide Benso e Paolo Casale, che si troveranno immersi in un labirinto ben più pericoloso del previsto. Tra intercettazioni clandestine, microspie piazzate nell’ombra, ricatti incrociati e vecchi rancori mai sopiti, la ricerca della verità finirà per logorare il confine tra dovere professionale e sfera personale, rischiando di tramutarsi in una pericolosa ossessione per entrambi gli investigatori.

Nato ad Acqui Terme nel 1973, Roberto Grenna divide il suo tempo tra il ruolo di Dirigente Scolastico e la narrativa di genere. Dopo l’esordio con il romanzo di formazione Il fiume, ha costruito una solida produzione noir con la casa editrice Epoké e all’interno di varie antologie, firmando titoli come Cadavere in via Cavour (2021), Donne che uccidono (2022), Sul bastione della Cittadella (2023) e Donato Bilancia (2025). L’autore è inoltre membro del Mensa Italia dal marzo 2024.

L’ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento posti.