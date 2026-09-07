Si allena con l’USAM Karate di Arquata il campione nazionale FIJLKAM di Beach Kata

Luca Carrozzino, 18 anni, si è laureato campione nazionale FIJLKAM di Beach Kata categoria Seniores, la competizione si è svolta sabato 5 settembre ad Arzachena, nella Costa smeralda della Sardegna. Il giovane atleta del Senkukai Karate Genova del Maestro Emiliano Marchi si allena anche presso l’USAM Karate di Arquata Scrivia.

Un merito particolare per questo successo va al Maestro Salvatore Scanu, che segue Luca fin da piccolo, e al campione Fulvio Sole, che ha permesso al promettente artista marziale di migliorare molto il proprio karate agonistico.

Il Beach Kata (o Beach Karate, specialità Kata) è una disciplina sportiva emergente guidata dalla Federazione Mondiale di Karate (WKF) e, in Italia, dalla FIJLKAM, che consiste nell’esecuzione dei tradizionali kata del karate direttamente sulla sabbia e all’aperto, senza l’ausilio del classico tatami (il tappeto da palestra).

Il kata è una sequenza di movimenti codificati che simulano un combattimento reale contro avversari immaginari, in cui vengono valutate precisione, forza, equilibrio, espressività e tecnica. Il Beach Kata traspone tutto questo in un contesto marittimo e naturale, ed è diventato una specialità ufficiale inserita in grandi eventi internazionali come gli World Beach Games.

I pregi principali e le caratteristiche che rendono il Beach Kata una disciplina affascinante e utile sono: sviluppo muscolare e propriocettivo superiore, minore impatto sulle articolazioni, grande impatto visivo e spettacolarità, inclusività e parakarate.