“Il cantiere decennale sulla strada 160 a Carrosio? Ormai è inutile”

“Un lavoro ormai inutile, costato dieci anni di disagi ai cittadini“. Così Mario Bavastro, abitante di Molini di Voltaggio, già consigliere comunale a Fraconalto e da sempre osservatore di quanto avviene in Val Lemme, definisce il cantiere della strada 160 a Carrosio, concluso definitivamente venerdì con il ripristino del doppio senso di marcia dopo un decennio di lavori, richiesti dalla Provincia al Cociv. Un intervento, ricorda Bavastro, “che doveva essere utile al transito dei camion del Terzo valico. Andava infatti realizzato prima dell’avvio dello scavo del tunnel nel cantiere Val Lemme di Voltaggio per favorire il passaggio dei mezzi pesanti. Invece, a oggi lo scavo è quasi terminato, per cui l’allargamento della 160 a Carrosio si è rivelato del tutto inutile“.

Secondo il cronoprogramma approvato dalla Provincia nel 2014, il cantiere avrebbe dovuto concludersi alla fine dell’anno successivo. Un termine poi prorogato al 2017 per arrivare al 2026.

I lavori lungo la 160 a Carrosio hanno visto cambiare nel tempo progetti e imprese, con lunghi periodi di stop e i semafori sempre attivi. Le istituzioni locali si sono fatte sentire pubblicamente solo nel 2019, in occasione della frana verso il Lemme che ha interessato proprio il cantiere e il tratto della provinciale in questione.

Bavastro, con ironia, esprime gratitudine agli amministratori pubblici, e non solo, per la gestione del cantiere: “Un grazie alla Provincia, ente proprietario della strada 160, davvero molto presente nella vigilanza del cantiere e sulla corretta esecuzione dei lavori, soprattutto per aver dato una spinta decisiva sulla celerità dell’intervento. Non possiamo poi dimenticare il Cociv, responsabile dei lavori, e soprattutto i sindaci della Val Lemme, molto interessati al benessere dei cittadini, che in soltanto dieci anni hanno visto ultimare l’allargamento di poche decine di metri di strada“.

Lo scorso anno, rispondendo a un’interrogazione del consigliere provinciale Roberto Scifò, il presidente della Provincia Luigi Benzi, a proposito dei tempi eccessivamente lunghi del cantiere, aveva dichiarato che “i ritardi nella riconsegna delle tratte della 160, comunicati alla Provincia, pur comportando disagi alla circolazione, sono stati necessari per il completamento delle opere e per la necessità della Provincia di una riconsegna completa rispetto all’adeguamento della strada”.