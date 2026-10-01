Novi Ligure capitale del gusto: torna “Dolci Terre”, ospite Ernst Knam

L’intero centro storico trasformato in un villaggio goloso, dove l’aroma del cacao incontra la grande tradizione locale. Sabato 10 ottobre Novi Ligure ospita la terza edizione di “Dolci Terre Speciale Cioccolato”, la rassegna che dalle 10 alle 20 animerà vie e piazze cittadine con degustazioni, spettacoli, laboratori e grandi nomi della pasticceria internazionale. La manifestazione celebra le storiche radici del distretto dolciario: piazza Dellepiane vedrà infatti protagonisti i tre marchi simbolo del territorio: Novi Elah Dufour, Pernigotti e Bodrato, affiancati dalle pasticcerie artigianali novesi e dai maestri dell’ACAI (Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani).

Il momento clou della giornata è fissato per le 17, quando sul palco di piazza Dellepiane salirà il re del cioccolato Ernst Knam. Noto al pubblico televisivo come storico giudice di Bake Off Italia e acclamato a livello internazionale per la sua maestria tecnica e creatività, lo chef e maître chocolatier proporrà un’esclusiva performance dal vivo dedicata all’arte del cioccolato, prima di concedersi a un incontro ravvicinato con fan e appassionati. L’area eventi sarà animata per tutta la giornata da dimostrazioni e workshop. Tra gli appuntamenti figura quello delle 16, con lo show cooking sulla cosiddetta “frutta realistica” tenuto dalla Pasticceria Velludo di Arenzano. Un viaggio nell’alta pasticceria iperrealistica, capace di riprodurre fedelmente i profumi, i dettagli visivi e le consistenze della frutta fresca attraverso virtuosismi di zucchero e cioccolato.

Grande attenzione è riservata alle famiglie. I più giovani potranno cimentarsi con la spatola grazie ai laboratori di pasticceria curati dalla Pasticceria Velludo: alle 10.30 – 12.00, per i bambini dai 4 ai 7 anni; dalle 14.00 – 15.30, per la fascia 8-12 anni.

In piazza Carenzi prenderà vita il Villaggio dei Bambini, uno spazio interamente dedicato ad animazione e giochi.