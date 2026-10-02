Rimuovere il fango dal Gorzente e dal Piota potrebbe danneggiare i pesci, in particolare le specie tutelate, per questo nessuno dei sette interventi previsti nei due torrenti da parte di Iren per compensare i danni causati dal rilascio dei sedimenti dalla diga della Lavagnina è stato ancora eseguito.

L’obiettivo delle richieste del Comitato in difesa del Gorzente e del Piota, dell’Associazione per la salvaguardia e tutela dei cittadini del Piota, insieme ai sindaci e alle Aree protette, era rendere balneabili i tratti dei corsi d’acqua la scorsa estate, la terza dopo il disastro della primavera del 2024.

Sin dal maggio scorso le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno chiesto alla società gestore del lago un’integrazione al progetto di rimozione del fango, concordato inizialmente lungo il Gorzente presso il Lago Mulino, a Casaleggio Boiro, e nel Piota in località Mulino a Lerma. Il timore è che l’intorbidimento delle acque causato dalla movimentazione del fango accumulato possa danneggiare i pesci e gli habitat. Oltretutto, Iren, in base a quanto richiesto dal ministero dell’Ambiente, deve stabilire con uno studio se il rilascio dei fanghi abbia causato un danno ambientale nel Gorzente, all’interno della zona speciale di conservazione Capanne di Marcarolo. La rimozione dei materiali potrebbe contrastare, secondo le Aree protette, con questa attività. L’ordinanza del ministero è frutto di un esposto di Legambiente di Ovada depositato nel 2024.

Per questo, Iren ha chiesto a Ispra, l’istituto per la protezione dell’ambiente legato al ministero dell’Ambiente, una verifica per capire se il progetto di miglioramento ambientale, cioè la rimozione del fango, non sia in contrasto con i monitoraggi richiesti dal ministero stesso.