Val Borbera tra arte e memoria

Riscoprire le radici storiche, artistiche e paesaggistiche di un territorio per trasformarle nel motore di un turismo sostenibile e consapevole. È questo il filo conduttore dell’incontro pubblico e convegno intitolato “Turismo in Val Borbera: Arte, Storia e Cultura”, in programma sabato 3 ottobre alle 15.00 a Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure. L’iniziativa prende vita nel salone d’onore al piano nobile di Palazzo Spinola, autentico perno civico e culturale della comunità. L’edificio settecentesco racchiude infatti un patrimonio museale integrato di prim’ordine: ospita le sale del Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” insieme al Museo d’Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti, curato in sinergia con la Diocesi di Tortona.

Proprio questa duplice anima, la memoria viva della vita contadina e resistenziale accanto alla devozione e all’espressione artistica sacra, costituirà la base delle riflessioni del convegno. Il focus della giornata si inserisce in un percorso strategico più ampio che coinvolge l’intera vallata, puntando sul dialogo tra operatori locali, istituzioni e progetti a vocazione culturale e ambientale (come il circuito territoriale e il progetto UVA – Una Valle di Artisti). L’obiettivo condiviso è valorizzare la rete dei sentieri, dei borghi e dei presidi culturali, intercettando chi cerca un’esperienza lontana dal turismo di massa. Durante il pomeriggio si alterneranno interventi a cura di: esperti di arte e beni culturali d’area; curatori e studiosi del patrimonio storico e del Museo “G.B. Lazagna”; operatori territoriali impegnati nella promozione turistica della Val Borbera.

L’appuntamento è promosso dal Polo Museale di Palazzo Spinola in collaborazione con il Comune di Rocchetta Ligure e i curatori delle sezioni museali. L’incontro sarà aperto al pubblico, con spazio per domande e contributi da parte della cittadinanza e degli addetti ai lavori.