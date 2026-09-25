Novi Ligure. Il Punto Giovani accelera

A pochi mesi dal taglio del nastro dello scorso marzo, il Punto Giovani di Novi Ligure entra a pieno regime e si candida a diventare il motore pulsante delle nuove generazioni novesi. Lo spazio, gestito dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale Azimut, ha superato la formula del semplice luogo di ritrovo: accanto all’aula studio, alla socializzazione spontanea e allo Spazio d’Ascolto, prende vita una programmazione strutturata, figlia di un percorso di co-progettazione che ha visto protagonisti direttamente i ragazzi del territorio. A dare slancio al nuovo corso sono due importanti canali di finanziamento intercettati dall’Amministrazione e dal Terzo Settore, destinati ad ampliare l’impatto sociale e culturale della struttura.

Il primo traguardo, il bando Piemonte per i Giovani, è stato infatti ammesso a finanziamento con il progetto “Giovani al Centro: Inclusione, Partecipazione, Futuro”. L’iniziativa vede Novi Ligure nel ruolo strategico di capofila di una cordata intercomunale che riunisce le amministrazioni di Ovada, Pasturana e Serravalle Scrivia. L’obiettivo è costruire politiche giovanili condivise e trasversali, attivando percorsi dedicati all’orientamento professionale, all’inclusione, alla tutela del benessere psico-fisico, allo sport e alla sostenibilità ambientale, creando al contempo un canale di dialogo costante tra i giovani e le istituzioni locali.

La seconda novità di rilievo riguarda “ZetaHUB”, progetto presentato dall’Associazione Fantomatica e sostenuto dalla Fondazione SociAL attraverso il bando Swipe it Up. L’intervento punta a rendere la sede di Novi una vera e propria officina di creatività per ragazzi tra i 14 e i 25 anni, articolandosi in due filoni complementari: Music Factory, porterà all’interno del centro uno studio di registrazione e produzione completo. L’allestimento tecnico avverrà tra settembre e novembre 2026, mentre all’inizio del 2027 partiranno i workshop gratuiti condotti dal musicista e produttore Erik Bosio. Quindici giovani potranno sperimentare beatmaking, scrittura, registrazione e produzione senza necessità di conoscenze pregresse. Street Identity, laboratorio di arte urbana condotto tra marzo e maggio 2027 dall’artista e illustratore Filippo Biagioli. I partecipanti lavoreranno dall’ideazione dei bozzetti fino alla posa del colore per realizzare un grande murales sulla facciata esterna dell’edificio. Il percorso di ZetaHUB troverà il suo momento di restituzione pubblica nella primavera del 2027: le produzioni musicali debutteranno sul palco del tradizionale concerto del Primo Maggio, mentre a giugno verrà inaugurata l’opera murale.

Non si tratterà, tuttavia, di un’esperienza isolata: lo studio di registrazione e le dotazioni tecniche acquisite rimarranno permanentemente attive e a disposizione dei musicisti emergenti, confermando la volontà dell’Amministrazione di fare del Punto Giovani una risorsa duratura per la crescita dell’intera comunità.