Ritorno alle radici e sguardo al futuro: l’U.S. Novese presenta il nuovo corso

Un ponte ideale tra la gloriosa tradizione centenaria e una programmazione a lungo termine. Nella della Sala Consiliare del Palazzo Municipale, è stato ufficialmente tenuto a battesimo il nuovo corso dell’U.S. Novese, alla presenza dei vertici societari e dell’Amministrazione Comunale di Novi Ligure. Un incontro che ha sancito una rinnovata alleanza tra il club biancoceleste e la comunità cittadina, poggiata su solide basi gestionali, sociali e sportive. Il primo segnale di rottura rispetto al recente passato è innanzitutto identitario: il ripristino della denominazione storica U.S. Novese. Un passaggio fortemente voluto dai nuovi vertici per riallacciare il filo con la memoria calcistica locale. «La Novese non è semplicemente una squadra di calcio, ma un pezzo dell’identità di questa città — hanno rimarcato all’unisono il Presidente Francesco Gambino e il Vice Presidente, l’avvocato Luca Davini —. Recuperare il nome storico è stato un atto dovuto, un modo per ripartire dalle radici. Vogliamo costruire una società seria e strutturata, capace di essere un punto di riferimento per Novi e il suo circondario: l’obiettivo è avere nel medio periodo una squadra competitiva e stabile e, nel lungo periodo, una realtà solida anche sotto l’aspetto gestionale e organizzativo».

Se la prima squadra rappresenta la vetrina, il baricentro del piano di rilancio risiede nel settore giovanile. La dirigenza ha fatto il punto sull’opera di riorganizzazione avviata nei primi mesi di lavoro, che oggi vede oltre 250 ragazzi indossare la maglia biancoceleste. «I risultati sul campo nascono prima di tutto dal lavoro serio fuori dal rettangolo di gioco — ha aggiunto la dirigenza —. Il settore giovanile è il cuore del nostro progetto e il vero patrimonio del club. Vogliamo crescere senza scorciatoie, insieme alle istituzioni, ai tifosi, alle famiglie e agli sponsor. La Novese è di Novi Ligure e a Novi Ligure vogliamo restituirla, partita dopo partita».

L’incontro nel Palazzo Municipale ha confermato la piena intesa con le autorità locali. Tra i temi al centro del confronto, la situazione legata allo stadio comunale Costante Girardengo, temporaneamente indisponibile a causa del cantiere per la realizzazione della nuova pista di atletica. L’Assessore allo Sport, Stefano Moro, ha ringraziato la dirigenza biancoceleste «per la stretta collaborazione e la comprensione dimostrata», ricordando che la sinergia con il comitato “Sport in Novi” mira a restituire un impianto moderno e pienamente adeguato alle future sfide sportive della squadra. A chiudere la mattinata è stato l’intervento del Sindaco, Rocchino Muliere, che ha rivolto un saluto e un ringraziamento all’ex presidente Arturo Frattoni per l’impegno garantito in una fase societaria complessa: «La Novese rappresenta un simbolo fondamentale della nostra città, per la sua storia e per i suoi colori. Siamo certi che la nuova compagine dirigenziale lavorerà con determinazione per riportare in alto i colori bianco-celesti. Da parte dell’Amministrazione Comunale c’è e ci sarà la massima disponibilità a collaborare per raggiungere insieme questi traguardi».