Quarant’anni di cultura: riparte l’Unitre con «Il mondo che cambia»

«Da soli si va veloci, insieme si va lontano». Non poteva esserci proverbio più azzeccato per celebrare un traguardo storico: l’Unitre – Università delle Tre Età di Novi Ligure inaugura l’anno accademico 2026/2027 festeggiando i suoi primi quarant’anni di attività ininterrotta, dal 1986 a oggi. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 1° ottobre alle 15.30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi 66). Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti della storica presidente, la dottoressa Ada Geraldini Caraccia, e la presentazione del cartellone a cura della dottoressa Orsini e della professoressa Soatto. A fare da colonna sonora alla festa sarà l’esibizione d’eccezione del celebre fisarmonicista Gianni Coscia, affiancato da Davide Sannia.

Il filo conduttore scelto per questa stagione speciale è «Il mondo che cambia», un percorso multidisciplinare realizzato per l’area storica e geopolitica in sinergia con l’ISRAL di Alessandria. Un corpo docente di 46 professionisti — tutti al servizio della cittadinanza a titolo gratuito — animerà 50 incontri tematici:

Attualità, Geopolitica ed Economia: il ruolo dell’Europa nel panorama internazionale e le sfide del libero mercato.

il ruolo dell’Europa nel panorama internazionale e le sfide del libero mercato. Scienze e Futuro: approfondimenti su Astronomia e applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale, anche in ambito medico.

approfondimenti su Astronomia e applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale, anche in ambito medico. Geografia e Popoli: tradizioni e identità di Sud America, Asia, Africa, Stati Uniti ed estremo Nord.

tradizioni e identità di Sud America, Asia, Africa, Stati Uniti ed estremo Nord. Cultura umanistica e Società: focus sulla letteratura (da Mary Shelley e Thomas Mann a Fernanda Pivano, Viola Ardone e Antonio Gramsci), sulla centralità delle donne, sulla religione (dall’enciclica Magnifica Humanitas ai culti asiatici) e sui grandi capitoli dell’arte, della musica e del cinema (con omaggi a Monet, Verdi, Antonioni, Marilyn Monroe ed Eastwood).

focus sulla letteratura (da Mary Shelley e Thomas Mann a Fernanda Pivano, Viola Ardone e Antonio Gramsci), sulla centralità delle donne, sulla religione (dall’enciclica Magnifica Humanitas ai culti asiatici) e sui grandi capitoli dell’arte, della musica e del cinema (con omaggi a Monet, Verdi, Antonioni, Marilyn Monroe ed Eastwood). Territorio e memorie novesi: dall’antica tradizione delle Fiere di cambio alle vicende dell’Ilva e dell’aeroporto locale, passando per l’analisi di fenomeni contemporanei come l’Outlet di Serravalle, l’approfondimento sul caso Moro e l’intervento di Oscar Farinetti all’interno del Festival delle Conoscenze.

Completano il percorso formativo quattro film tematici proiettati al Cinema Multisala Moderno, messi a disposizione per approfondire sul grande schermo i temi delle lezioni. A suggellare il quarantennale sarà una mostra documentaria curata nei testi e nella grafica dall’artista Anna Gozzo, imperniata sul valore della parola «Insieme». Attraverso sei pannelli tematici, l’esposizione ripercorre i manifesti, i programmi storici, i libretti originali custoditi in teche di vetro e la memoria delle tante gite vissute dai soci. Uno spazio speciale sarà riservato alla socia veterana e poetessa Francaurelia Cabella, che da quarant’anni racconta in rima le lezioni dell’ateneo novese, per poi chiudere con il messaggio di bilancio e di augurio della presidente Geraldini Caraccia.

L’attività dell’Unitre prosegue anche al di fuori delle aule universitarie per favorire aggregazione e socialità. Oltre ai consolidati laboratori (tra cui acquarello, pilates, scacchi, burraco, educazione alimentare e «Nonsolovino»), il calendario dei viaggi propone: visita a Pontedera per gli 80 anni della Piaggio (28 ottobre); tappe al laboratorio orafo Megazzini di Valenza, sui luoghi del pittore Pellizza da Volpedo e itinerari alla scoperta degli alberi storici delle campagne novesi. Tra le novità assolute dell’anno spiccano le passeggiate urbane con l’associazione Camminanovi e la serata «Calici di stelle», degustazione sotto la volta celeste in collaborazione con il Gruppo Astrofili Arquatesi, accanto alle consuete partecipazioni ai concerti di Novi Musica e Cultura.

L’associazione opera con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e con il supporto logistico della Biblioteca Civica, che registra e mette a disposizione le conferenze per gli associati grazie all’impegno del segretario Pasquale De Michele. Per iscriversi all’Unitre non è richiesto alcun titolo di studio: la quota di iscrizione è di 50 euro, comprensiva dell’accesso a tutte le conferenze e alle attività ordinarie (eventuali laboratori ed escursioni a numero chiuso richiedono un contributo spese aggiuntivo). Le adesioni si ricevono presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica, ogni martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, oppure direttamente all’avvio delle prime lezioni.