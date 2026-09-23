Libri e libertà: il Bibliopride celebra le «Biblioteche Coraggiose»

Le biblioteche come avamposti di libertà, pensiero critico e condivisione. Anche Novi Ligure si prepara a celebrare la quindicesima edizione del Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), in programma da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre. Il tema scelto per il 2026, «BiblioBrave – Biblioteche Coraggiose», intende riaffermare con forza il valore di questi spazi pubblici quali presìdi democratici indispensabili per la diffusione della cultura, la difesa della carta stampata e la promozione dell’inclusione sociale. Per l’occasione, la Biblioteca Civica di via Marconi ha messo a punto un calendario di iniziative pensate per coinvolgere fasce di pubblico diverse, dagli studenti ai giovanissimi lettori, fino alla cittadinanza intera. Il via ufficiale al programma sarà martedì 29 settembre alle 10.30, quando la Sala Conferenze accoglierà il giovane e pluripremiato scrittore Matteo Porru per l’incontro dal titolo «Be Brave, Be Read! L’avventura di leggere». L’appuntamento, dedicato agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, si propone di guidare i ragazzi alla scoperta della lettura e dell’immaginazione viste non come doveri scolastici, ma come autentici atti di coraggio e autodeterminazione. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria per gli istituti scolastici interessati.

Il secondo momento centrale della manifestazione si terrà nel fine settimana: sabato 3 ottobre, sempre alle 10.30, gli spazi della biblioteca apriranno le porte a bambine e bambini dai 5 ai 7 anni per «Storie coraggiose per Super Lettori». A condurre la sessione di letture animate sarà l’educatrice e animatrice Giada Incardona, pronta a incantare i piccoli partecipanti con racconti di grandi e piccole sfide quotidiane.

Per tutta la durata della settimana, inoltre, chiunque varcherà la soglia della biblioteca potrà dare il proprio contributo all’interno de «L’angolo delle storie coraggiose»: un’installazione interattiva aperta a tutti. Se i bambini saranno invitati a disegnare il loro eroe del quotidiano o un gesto di audacia, gli adulti potranno lasciare una citazione sulla libertà o consigliare un libro che ha segnato la loro vita, concorrendo alla realizzazione di un mosaico partecipato della comunità novese.

Per partecipare agli eventi o richiedere ulteriori dettagli è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca Civica (via Marconi, 66) telefonando al numero 0143 76246 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected].