Nella prima mattina di oggi, 3 giugno, un vasto incendio ha interessato un deposito per autotrasporti nella zona industriale di Pozzolo Formigaro.

Secondo le prime ricostruzioni rese note dai carabinieri, il rogo sarebbe scaturito dall’accumulo di rifiuti di pneumatici e residui di sostanze oleose all’interno della struttura.

L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto, a partire dalle 7.30, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, unitamente a tre squadre dei Vigili del Fuoco.

La pattuglia dell’Arma ha provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante e a facilitare le operazioni di soccorso. Al momento non si registrano feriti.

Le fiamme sono in corso di spegnimento da parte del personale tecnico impegnato nelle delicate operazioni volte a evitare la propagazione del rogo verso gli automezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze del deposito.